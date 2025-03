Gostei muito do artigo de Cidinha Couto sobre o assunto, publicado na edição do JC do final de semana .Maria é um dos mais lindos nomes existentes. Em minha vida tive muitas tias Marias, minha mãe era Maria, minha irmã também, eu não sou Maria porque minha avó paterna faleceu um mês antes do meu nascimento, e para homenageá-la recebi o seu nome. Maria é um nome sublime, pois era a Mãe de Jesus, homenageada por Roberto e Erasmo Carlos em linda canção, conhecida em todo o mundo, sob título Nossa Senhora! Homenagem maravilhosa à Mãe de Deus, Mulher mais linda que Ela nunca existiu. Assisti a um filme sobre Maria, que descreve sua fuga de Belém para o Egito, com Jesus no colo, num burrinho chamado Humilde, e São José protegendo-a, fugindo do rei Herodes... No meu modo de pensar, religiosa, nunca houve filme mais lindo sobre Maria, a Mãe de Jesus e nossa, Padroeira do Brasil! Salve Maria, sempre!