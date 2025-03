Polícia esclarece 5 furtos em imóveis rurais de Iacanga e Arealva

Após investigações, a Polícia Civil identificou dois suspeitos de envolvimento em cinco furtos ocorridos em propriedades rurais de Iacanga e Arealva e recuperou parte dos objetos levados. Os trabalhos prosseguem visando localizar os demais produtos, bem como eventuais outras vítimas, além dos receptadores.



As apurações foram feitas por policiais civis dos Setores de Investigações Gerais (SIG) e Setores de Inteligência (SI) das delegacias das duas cidades, sob o comando do delegado Roberto Cabral Medeiros.



Os investigados C.S.C., de Iacanga, e C.D.R., de Bauru, tinham como principais alvos chácaras e sítios e os primeiros crimes relacionados à dupla teriam sido cometidos em outubro de 2024, durante a madrugada.



No dia 23 daquele mês, de um sítio na zona rural de Iacanga, foram levados objetos como botijões de gás, compressor de ar, lavadora de alta pressão, máquina pulverizadora e carrinhos de mão.



Já no dia 29, a dupla teria furtado de uma chácara em Arealva portas e vitros de alumínio, geladeira, micro-ondas, ferramentas, extensões elétricas, churrasqueira, motor de betoneira e alicates de poda, entre outros itens.



De acordo com o delegado, em depoimento, os suspeitos admitiram a prática de três furtos em Arealva e dois em Iacanga, incluindo quatro chácaras ou sítios e um imóvel em um condomínio.



A Polícia Civil também conseguiu apreender peças de roupas que C.S.C. usava durante a maior parte dos furtos, que foram registrados por câmeras de segurança.