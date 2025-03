Família em Bauru tem casa destruída por árvore: ‘perdemos tudo’

Um casal e cinco crianças, uma delas recém-nascida, iniciou a semana literalmente sem teto, em Bauru. Uma árvore de grande porte caiu sobre a casa da família, na Vila Zilo, durante o temporal do último sábado (15). Apesar do alívio por ninguém ter se ferido gravemente, agora os moradores precisam de doações para se reerguer.



Todos os cômodos sofreram danos, seja pelos galhos que invadiram o imóvel e derrubaram o telhado, seja pela chuva que estragou os móveis.



Durante a tempestade, acompanhada por raios e rajadas ventos de até 70 quilômetros por hora em algumas avenidas do Centro, o tronco da árvore que ficava no quintal, de cerca de 10 metros, quebrou ao meio e tombou sobre a residência. Telhas de fibrocimento caíram sobre André Luiz Colombo, 41 anos, que ficou levemente machucado. Por sorte, a esposa e os filhos não se feriram.



De acordo com a outra moradora Tatiane Roseli Garcia, de 37 anos, o momento agora é de reconstrução. “Perdemos tudo”, lamenta. Ela e marido pedem ajuda a quem possa contribuir com roupas de adulto e infantis, móveis e materiais de construção. Interessados devem entrar em contato com Tatiane pelo telefone ou WhatsApp no número (14) 99793-8602.



A Defesa Civil esteve no local e avalia, nesta segunda-feira (17), como remover a árvore, prestar apoio à família e expedir o laudo de uma possível interdição temporária.

Temporal

Conforme o JCNET noticiou, mais de 150 árvores caíram em Bauru na noite de sábado (15), durante o temporal que atingiu a cidade, segundo estimativas da Defesa Civil. Apesar dos muitos raios e da ocorrência de granizo em alguns pontos do município, o que mais chamou a atenção foi a força dos ventos.



Eles chegaram a 58 quilômetros, segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) da Unesp. Mas no centro da cidade podem ter alcançado até 70 quilômetros por hora em forma de rajadas, especialmente em avenidas onde se formam corredores de vento, explicou Marcelo Ryal, coordenador da Defesa Civil.



Diante desse cenário, equipes da Secretaria do Meio Ambiente (Semma) e da Secretaria das Administrações Regionais (Sear) estão nas ruas neste momento para realizar a limpeza das vias públicas.



LEIA TAMBÉM:



Motorista arrisca a vida para resgatar família ilhada; VÍDEO

Garoto salvo de afogamento estava só com o rosto fora da água