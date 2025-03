Pedestres se revoltam em Bauru com exposição de partes íntimas

Na manhã desta terça-feira (18), desde antes das 8h, uma pessoa gerou revolta entre pedestres e motoristas, principalmente idosos, ao exibir suas partes íntimas em calçadas, cruzamentos e faixas da avenida Rodrigues Alves, na região do Calçadão, no Centro de Bauru.



A reportagem flagrou a situação ao ouvir uma comerciante de café da manhã gesticulando e gritando em frente à Câmara Municipal. Mais adiante, na mesma avenida, na quadra seguinte, a pessoa levantou as roupas diversas vezes para exibir as partes íntimas.



Até o momento, nenhum boletim de ocorrência foi registrado. A Secretaria Municipal de Assistência Social foi acionada para prestar apoio no local.



O ato obsceno é um crime previsto no artigo 233 do Código Penal, que define como infração a prática de um ato imoral ou ofensivo aos padrões de decência pública em local público. A pena prevista é de detenção de três meses a um ano, além de multa.