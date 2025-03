Homem é violentamente espancado no bairro Tangarás, em Bauru

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi brutalmente espancado, na noite desta segunda-feira (17), no bairro Tangarás, em Bauru. Os autores das agressões fugiram e, até a publicação desta reportagem, não haviam sido localizados.



Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, por volta das 20h30, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência de espancamento no cruzamento das ruas Natal Fornazari e Luiz Berro.



Quando a equipe chegou ao endereço, o homem já havia sido socorrido e levado ao Pronto-Socorro Central (PSC). Na unidade, os PMs foram informados de que ele tinha hematomas pelo corpo e suspeita de fraturas.



Em razão da gravidade do quadro, o homem não conseguiu fornecer informações sobre os autores e os motivos do espancamento. A ocorrência é registrada no plantão policial e será investigada pela Polícia Civil.