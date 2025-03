Bombeiros salvam mulher grávida, marido e 3 crianças na Nações

Por pouco, Bauru não registrou o afogamento de crianças na avenida Nações Unidas, durante o temporal que atingiu a cidade, na noite deste sábado (15). Por conta da chuva, a via voltou a ficar inundada, deixando ilhado o carro onde estavam uma mulher grávida, seu marido e três pequenos de 2, 7 e 12 anos. A família foi salva pelo Corpo de Bombeiros. Um homem que percebeu o perigo também se arriscou para ajudar as vítimas e quebrou o pé durante o resgate.

Conforme o JCNET divulgou na noite de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o trecho, próximo ao viaduto da Fepasa, para onde também se dirigiu a Defesa Civil. Lá constaram que o veículo já havia sido desocupado.



Uma criança se segurava no para-choque do automóvel e outra, que foi arrastada pela correnteza por aproximadamente 30 metros, permaneceu agarrada a uma grade de segurança.



Pela margem, estavam os dois adultos, que conseguiram se salvar junto com uma terceira criança. De acordo com a Defesa Civil, os pequenos, especialmente um deles, engoliram muita água da chuva. Os cinco foram conduzidos ao Pronto-Socorro pelo Corpo de Bombeiros, após o momento de pânico.



O trecho ficou interditado na noite de sábado, mas equipes da prefeitura realizaram a limpeza na manhã deste domingo (16) e a via foi liberada. O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 50 ocorrências simultâneas, durante o período mais intenso da chuva forte.