Viva!Feira Voa terá artesanato, música e mostra de vídeo

Democratizar o acesso à arte, dar espaço a quem executa e valoriza a economia criativa e sustentável e ainda incentivar novos talentos são alguns dos objetivos da Caçambaria Espaço Arte, em Jaú. Neste sábado (15), a Caçambaria promove a Viva! Feira Voa, com stands de artesanato, gastronomia, moda, música e mostra de vídeos. A Caçambaria investiu em acessibilidade física por meio de rampa, banheiro adaptados e piso tátil, por exemplo.



Durante a feira, a Caçambaria promove uma mostra de produções independentes de vídeos. Também estarão expostos trabalhos realizados em couro, crochê, pintura aquarela, em acrílico, velas aromáticas, louças, cerâmicas, moda infantil, brechó, doces, velas aromáticas, comida vegana, entre outros produtos.



Aroeira 1942



A apresentação musical ficará por conta do Aroeira, composto por renomados músicos de Jaú e região. O show apresentará o projeto Aroeira 1942 - o qual homenageia cinco consagrados músicos da MPB: Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tim Maia, Milton Nascimento e Paulinho da Viola, os quais completaram 80 anos em 2022. Com o que há de melhor na MPB, o Aroeira 1942, interpreta canções como "Palco", "Aquele Abraço", "Sítio do Pica Pau Amarelo", "Pecado Capital", "Tigresa", "Sampa", "Maria Maria", "Nos bailes da vida", "Que Beleza", dentre outras. É formado por Thiago Andrade e Leandro Ferreira nos vocais, Carlos Francischini, vocal, guitarra e violão, Andreia Santos, no piano e no teclado, Carlos Giraldi, no contrabaixo e, Fábio Saffi, na bateria e no naipe de metais, Alex Fernandes no trompete e João Meschieri, no saxofone. O grupo se apresenta em uma série de festivais e unidades do Sesc.



SERVIÇO:

Evento será das 16h às 20h30, na rua Tenente Lopes, 1569, na Vila Nova. Telefone: (14) 3416-3720 e www.cacambaria.com.br @caçambaria