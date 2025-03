Espetáculo 'SerEstando Mulheres' neste sábado

Na noite deste sábado (15), às 19h30, o Sesc Bauru apresenta o espetáculo teatral 'SerEstando Mulheres', uma história "dançada" pela atriz Ana Cristina Colla do Lume Teatro. A apresentação acontece no Auditório da Unidade e os ingressos estão à venda.



Ana Cristina Colla é doutora em Artes pela Unicamp (2010), atriz pesquisadora do LUME Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp, desde 1993. É professora e orientadora no Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena - Unicamp. Já se apresentou em diversas cidades do Brasil e em países como Dinamarca, Noruega, Egito, Israel, Equador, Bolívia, México, EUA, Itália, França, Alemanha, Bélgica, Escócia, Portugal, Polônia, Coréia do Sul, Costa Rica e Argentina.



Em cena, nesse solo, a atriz e pesquisadora com mais de 30 anos de carreira junto ao Lume Teatro, apresenta sobre si mesma e sobre outras mulheres, em uma colcha de retalhos, pedaços conhecidos e sempre ressignificados, espalhados por diversos espetáculos.



Com direção assinada por Fernando Villar e por Ana Cristina Colla, o espetáculo é um encontro forte e delicado com o feminino, onde a atriz narra através das imagens que cria e corporifica, seu saber impresso no corpo.



Os ingressos estão à venda on-line em centralrelacionamento.sescsp.org.br ou no app Credencial Sesc SP e; presencialmente, nas bilheterias do Sesc (com agendamento de horário pelo app).



Valores:



R$ 12,00 (credencial plena) para trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes; R$ 20,00 (meia entrada) e R$40,00 (inteira) para os demais interessados. Classificação etária 14 anos. Clipe >>> https://youtu.be/qb1-wpp6TyQ?si=vHQlL5AkjbdVVKbj



Serviço



O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 22h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 19h; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.