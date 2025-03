Como lidar com as dores da existência?

"Jamais conheceremos Deus". É o título do livro e a constatação do autor Luiz Fernando Maia em sua jornada na busca pelo sentido da vida. A partir de uma imersão filosófica e espiritual, que se desprende de dogmas religiosos específicos, a proposta dele com a obra é fazer refletir sobre a conexão com o divino, o poder da divindade, o sentido da morte e se há continuidade após o fim da vida.



No final da década de 1990, após viver o luto de perder o filho mais velho em um acidente, o autor começou a questionar o próprio pragmatismo e crenças sobre existência. No anseio por uma explicação para a tristeza que sentia, passou a explorar estudos e dogmas que o fizeram chegar a um entendimento particular do divino. Para ele, Deus não controla exatamente tudo na vida terrena; a morte ocorre porque todo corpo é feito para acabar um dia, somente a alma é eterna. Defende ainda que cada indivíduo é um ser em aperfeiçoamento e segue em constante evolução. Com base em estudos apoiados na ciência, filosofia e diferentes tradições religiosas e espiritualistas - a partir de leituras de livros sagrados, como a Bíblia, a Torá, o Alcorão, livro dos Espíritos, e escrituras do hinduísmo e taoísmo -, Maia acredita ser impossível conhecer Deus sua plenitude, devido à grandeza divina. Mas é possível senti-lo por meio das energias advindas dele, como o amor.



"Assim, na perspectiva existencial, entusiasma-nos o encontro desse caminho de como sentir a existência de Deus, de como encontrar Deus em nosso ser interior, por meio desse amor que Ele nos serve", consta da página 236 daS 244 da obra.



Com uma linguagem reflexiva, "Jamais conheceremos Deus" visa acolher a quem busca por respostas e deseja se sentir mais livre para pensar e crer na divindade, na mortalidade e imortalidade espiritual. "Meu propósito é poder compartilhar com humildade a minha compreensão sobre a figura de Deus, sem o compromisso de estar certo ou errado; mas com a premissa de que tal forma de encontrá-lo me faz confortável e mais feliz", explica.



AUTOR



Luiz Fernando Maia é advogado apaixonado pela área jurídica. Nascido e criado em Bauru (SP), é sócio-fundador da LFMAIA Sociedade de Advogados, foi professor universitário por mais de 15 anos, lecionando Direito Tributário, Financeiro e Administrativo, e também corretor credenciado nas provas da OAB Federal.

É autor de dois livros sobre Direito Tributário e diversos artigos em revistas especializadas. Agora se aventura na literatura com a obra "Jamais conheceremos Deus", com temas relacionados a filosofia e espiritualidade, para compartilhar sua visão sobre a busca por Deus e a conexão com o divino.