Sábado: final do Projeto Batalha das Lendas

Neste sábado (15), a partir das 17h, o Vitória Régia será palco da grande final do Circuito Batalha das Lendas, evento que movimentou a cena cultural e o hip-hop da cidade. O projeto, que contou com apoio da Secretaria de Cultura e incentivo da Lei Federal Paulo Gustavo, consolidou-se como uma das mais importantes iniciativas do gênero na região, promovendo batalhas de rima e oficinas voltadas à formação de jovens talentos. A competição final reunirá MCs de diversas localidades, que disputarão o título de MC lendário de Bauru. Ao consagrar o grande campeão, o evento reafirma o poder da cultura hip-hop como ferramenta de expressão e inclusão social.



O Circuito Batalha das Lendas teve início no dia 2 de fevereiro de 2025, com um extenso calendário de batalhas espalhadas pelos principais espaços públicos da cidade. O evento também ofereceu oficinas culturais, incluindo uma de produção cultural ministrada pelo ex-secretário de Cultura e produtor José Vinagre, e outra de sonorização e equipamentos, conduzida pelo músico Fernando TRZ, conhecido por seu trabalho com a banda Mercado de Peixe e o cantor Lineker.



O Circuito Batalha das Lendas nasceu da paixão de um jovem MC que, com apenas 11 anos, decidiu criar um espaço para que outros jovens pudessem se expressar por meio das rimas. O evento cresceu e, atualmente, é organizado por um MC de 12 anos, tornando-se um dos principais projetos culturais voltados à formação e valorização de novos talentos.



Mais do que uma competição, o Circuito Batalha das Lendas é um espaço de resistência, cultura e transformação social. "A rua é nossa, e a voz também!". Informações redicarvalho@gmail.com Instagram: @batalhadaslendas014