Pederneiras e Agudos têm ações para mulheres

Neste domingo (16), das 8h às 11h30, a Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) fará o "Mulheres em Movimento" no Parque Ecológico "Vale do Sol", na avenida Bernardino Flora Furlan, 731. A iniciativa faz parte da programação especial do mês da mulher e tem como objetivo proporcionar um dia de lazer, bem-estar e empoderamento para as mulheres do município.



O evento contará com programação variada para atender diferentes interesses e oferecer momentos de integração e autocuidado. As atividades incluem alongamento, aula de Zumba, oficina de artesanato, aferição de pressão arterial, orientações sobre saúde da mulher, apresentação da Banda Pederneiras Jazz Band, sob regência do maestro Neto Ferrari, e atividades pedagógicas para as crianças.



Em Agudos (13 quilômetros de Bauru), também como parte das celebrações do mês da mulher, o governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde, realizará neste sábado (15), das 8h às 13h, uma ação na UBS Moussa Tobias, na avenida Richard Freudenberg, 1422, no bairro Chácara Avato, com a oferta de serviços gratuitos de aferição de pressão arterial e coleta de papanicolau.