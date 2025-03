Quantas mulheres Marias!

Sou uma Maria que nasceu de outra Maria, forte e guerreira, e quantas Marias também o são? Conheço várias!



Marias que acordam cedo, trabalham fora, que trabalham dentro de casa. Marias com dupla, tripla jornada que se sentem, muitas vezes, estafadas.



Marias que madrugam, saem cedo, pegam busão, o carro ou até a pé: lá se vão! Em busca de sobrevivência, se encorajam na lida de todo dia galgando, incansavelmente, seus sonhos. Marias que pegam na enxada, na vassoura, pilotam o fogão.



Marias lavadeiras, operárias, aquelas que cuidam de outras crianças, que nem suas são, as que ensinam, as que enfrentam burocracias sem perderem a maestria: Lá vão as Marias! Marias mães solos que criam seus filhos. Marias que filhos não querem ter. Quantas Marias! Cada qual com seu jeitinho e olham umas às outras e pensam: somos Mulheres e como aguentamos tanto, com ou sem pranto?



Tem aqueles dias que bate certo cansaço e, qual o problema? Tu podes ser Maria Mulher Maravilha em um dia e, no outro, talvez não: e tudo bem!



Ah Marias... todos os dias são todinhos seus... Para serem reconhecidas pela força, coragem, lutas e por tantas labutas.



Seja quem for você Maria: comemore o dom de ser Mulher e com M maiúsculo!



Parabéns, Mulheres!