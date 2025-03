Laylah Arruda estará em Bauru neste sábado

A cantora e compositora paulistana Laylah Arruda, uma das grandes expressões do reggae, dub e cultura sound system no Brasil e também internacionalmente, se apresenta neste sábado (15), às 16h30, no Sesc Bauru. Ela, que também é fundadora e integrante do projeto Feminine Hi-Fi, traz para este show um repertório autoral que passeia pelos seus 20 anos de carreira, com músicas históricas de sua carreira como "Flor de Aço", "Loba Leoa", "Heartbeat" e "Vai Dar Bom", canções de seu novo álbum, "Tanto", e clássicos da reggae music mundial com faixas de Bob Marley, Max Romeo, Rita Marley, Marcia Griffiths, entre outros ícones do estilo.



A artista se apresenta com sua banda, formada por Felipe Guedes na bateria, Dudu Marmo no baixo, Tootz Irie no teclado e Ivan Santarém na guitarra. A entrada é gratuita, com classificação livre, e o show acontecerá na Área de Convivência às 16h30.



ARTISTA



Laylah Arruda, cantora e compositora paulistana, é uma das pioneiras da cena Sound System no Brasil. Com uma trajetória profundamente ligada ao reggae e suas vertentes, sua música reflete uma abordagem dançante, mas engajada, abordando temas sociais e cotidianos com leveza e profundidade. Com mais de duas décadas de carreira, a artista tem diversos singles gravados e um disco solo, AmaLgaMA, com produção de I-Neurologici (Itália).



Além do reggae, Laylah expande seu universo sonoro participando de projetos especiais voltados a outros gêneros musicais, com nomes como Carlos Dafé, Hyldon, Gerson King Combo, Sono TWS (Febre 90's), Max Romeo, Samuca e a Selva, Mad Professor (Inglaterra), O.B.F. Sound System (França), Channel One Sound System (Inglaterra), entre muitos outros.



Já percorreu importantes palcos no Brasil e na Europa, como Blue Note SP, Virada Cultural, Bourbon Street, Sesc Pompeia, Theatro Municipal, Auditório Ibirapuera (Brasil); Rototom Sunsplash (Espanha), Notting Hill Carnival (Inglaterra), Télérama Dub Festival (França) e Dour Festival (Bélgica).



SERVIÇOS

Sesc fica na Aureliano Cardia, 6-71. Entrada gratuita.