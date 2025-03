Sábado tem tributo a Marília Mendonça no Alameda Hall

Essa dica é para os fãs da rainha da sofrência. Neste sábado (15), o Alameda Hall será de pura emoção com o tributo à grande cantora Marília Mendonça. E quem ficará com a responsabilidade dessa apresentação é a talentosa Nanda Guering, já conhecida do público de Bauru e região por sua voz potente e muita energia.



A noite promete muitos sucessos da cantora como "Infiel", "Sentimento Louco", "De quem é a culpa", "Amante não tem lar", "Todo mundo menos você", "Como faz com ela", "Supera", "Troca de calçada", "Quero você do jeito que quiser" e muitos outros.



Serviço

O show em tributo à Marília Mendonça será realizado neste sábado (15), a partir das 20h, no Alameda Hall. Couvert artístico: R$ 34,90 (1.º lote), R$ 39,90 (2.º lote) e R$ 44,90 (3.º lote).