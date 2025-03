Domélia terá nebulização contra a dengue

O Distrito de Domélia, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), vem enfrentando aumento no número de casos de dengue. Para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, neste sábado (15), agentes de combate a endemias (ACE) realizarão nova rodada de nebulização no local.



A ação terá início pela manhã e, segundo nota da administração, é fundamental que a população colabore com as medidas de prevenção. Os trabalhos de orientação também estão sendo intensificados para impedir a disseminação da dengue.



"A melhor forma de prevenir a dengue é evitar a proliferação do Aedes aegypti, eliminando água parada que pode se tornar criadouro do mosquito. É importante verificar locais como vasos de plantas, tonéis, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso ou manutenção e até mesmo recipientes pequenos", ressalta.