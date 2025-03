Duas passagens sob linha férrea são inauguradas em Pederneiras

Nesta sexta-feira (14), a Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) inaugura duas obras que vão transformar a mobilidade e segurança do trânsito: as ampliações das passagens inferiores da avenida Pedra de Fogo "Salvador Fiorenzi" e da vicinal Pedro Lopes Torres "Rosa Gimenez Stancari" e "Miguel Stancari". A solenidade está marcada para as 10h, na avenida Pedra de Fogo, nas proximidades do posto Irmãos Nogueira.

As obras, executadas pela Rumo, concessionária da malha ferroviária paulista, com apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), têm como objetivo melhorar a circulação de veículos, reduzir acidentes e garantir a segurança de pedestres. A nova passagem da Pedra de Fogo e o alargamento da passagem no acesso ao bairro Itatingui têm caminhos exclusivos para pedestres e iluminação.