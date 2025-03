Carta aberta à população

Natalino Davi da Silva, vereador do município de Bauru, vem por meio desta, por intermédio do advogado que a presente subscreve, prestar devidos esclarecimentos à população bauruense, conforme abaixo se segue:



Temos que este edil foi indevidamente acusado por um munícipe não identificado que fez uso de ligação anônima realizada a Ouvidora da Câmara de Vereadores Municipal, em virtude de ter praticado nepotismo por supostamente ter nomeado sua namorada como assessora parlamentar.



Primeiramente, este vereador esclarece não ter qualquer relacionamento amoroso em curso desde o final do ano passado, estando, portanto, solteiro, o que por si só afastaria qualquer possibilidade de nepotismo.



Ademais, a denúncia mentirosa e inventada chegou ao conhecimento da Ouvidoria desacompanhada de qualquer fato, vídeo, imagem deixando até mesmo de mencionar o nome da pessoa que seria a suposta nomeada, tamanha a fragilidade da mesma.



Causou, no entanto, espanto a este vereador a postura do presidente da Câmara de Vereadores de Bauru, o Sr, Marcos de Souza, que ao invés de arquivar de plano tão estapafúrdia denúncia por falta de embasamento legal, fez questão de entregar a mesma pessoalmente e em mãos a este vereador.



Temos que tal conduta demonstra infelizmente que este vereador foi alvo desta denúncia mentirosa, articulada e rasteira e sem o mínimo de embasamento legal, exclusivamente por ser oposição à prefeita municipal.



Outrossim, este vereador afirma categoricamente que as duas assessoras parlamentares atuais são pessoas honestas, capazes e competentes escolhidas a dedo por este vereador para prestar um ótimo serviço a população bauruense, lembrando ainda que o gabinete deste vereador é aberto a qualquer cidadão que queira conferir in loco tais afirmações. Com efeito, este vereador reafirma sua honestidade e compromisso com a cidade de Bauru, deixando claro que não me curvarei a atos covardes e a tirania vigente, pois este edil tem a consciência limpa e a reputação ilibada. Por fim, este vereador atesta que continuará lutando, investigando e cobrando o Poder Executivo, pois esta é a função para qual foi eleito doa a quem doer e a qualquer custo.