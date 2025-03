Estrutura é montada para capturar capivara com armadilha no corpo

Jaú - A força-tarefa montada para tentar capturar a capivara "Ludmila", que vive no Lago do Silvério, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), e está com armadilha presa ao corpo há cerca de dois meses, contou com um reforço nesta quinta-feira (13). Uma estrutura com alimentos foi colocada às margens do lago com o objetivo de atrair os animais e permitir que a capivara ferida seja resgatada em segurança.



Segundo o site Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú, veterinários que fazem parte do grupo de resgate fazem um apelo aos moradores de Jaú para que não tentem se aproximar dos animais. A ceva vem sendo montada há alguns dias para que as capivaras se acostumem ao local.



Neste primeiro momento, a estrutura está sem a porta, para que elas se ambientem. "Assim que elas se acostumarem a entrar, instalamos a porta e vamos realizar o mecanismo para fechá-la", informou o secretário municipal de Defesa Civil, Rodrigo de Paula, à página de Jaú.



Conforme divulgado pelo JC, as ações mais efetivas visando capturar Ludmila tiveram início no dia 5 de março, com equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, veterinários voluntários e ativistas da causa animal, e uso de equipamentos especiais e botes.



Porém, na ocasião, apesar da grande mobilização e das inúmeras tentativas, o resgate não foi possível. Em nota, a Prefeitura de Jaú informou que a Defesa Civil havia solicitado apoio ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo para a captura do animal.