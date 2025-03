1ª Edição do Prêmio Royal de Jornalismo; VENCEDORES E FOTOS

Na noite desta quarta-feira (12), foi realizada a primeira edição do Prêmio Royal de Jornalismo em Bauru, uma iniciativa da imprensa bauruense. O evento ocorreu no Bento Bar e contou com a presença de grande muitos profissionais da imprensa bauruense. Nesta primeira edição, foram premiados os melhores trabalhos, divididos em categorias. O idealizador do prêmio, Vinicius Fernandes, ressaltou a importância do evento para a classe: "Tive uma ideia e resolvi tirá-la do papel. Pesquisei sobre outros prêmios de jornalismo que existem no Brasil, convidei todos os veículos de comunicação da cidade, criei um grupo, um comitê, para alinhar como seria tudo. E digo que me surpreendeu bastante, foram mais de cem inscrições, foi muito legal. Fui fazendo ali para ver, o pessoal foi aderindo, a experiência foi boa, todo mundo gostou, já estou recebendo bastante sugestões e espero que todos os veículos estejam juntos aí para o ano que vem."

Os trabalhos passaram pela análise de um júri técnico, que levou em conta alguns aspectos. Confira os vencedores nas respectivas categorias:

Jornalismo em Texto :

1º lugar: Paulo Roberto Piassi (G1)

2º lugar: André Fleury (Jornal da Cidade)

3º lugar: Nelson Itaberá (Contra Ponto Digital)

Jornalismo em Vídeo :

1º lugar: Raphael Bonini (Social Bauru)

2º lugar: Vitor Oshiro (TV USP)

3º lugar: Vitor Oshiro (TV USP)

Jornalismo em Áudio :

1º lugar: Michel Amâncio (Rádio Unesp)

2º lugar: Michel Amâncio (Rádio Unesp)

3º lugar: Fabio Tavares (Rádio Unesp)

Fotojornalismo :

1º lugar: Guilherme Matos (Jornal da Cidade)

2º lugar: Guilherme Matos (Jornal da Cidade)

3º lugar: Anderson Leno (Vibe360BR)

Jornalismo Universitário :

1º lugar: Sophia Picchi

2º lugar: Isadora França

3º lugar: Amanda da Silva Lima

Prêmio Honorário :

Luciano Dias Pires

Grande Prêmio Royal de Jornalismo:

Paulo Roberto Piassi (G1)





Fotos: Danny Pagani