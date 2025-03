Mulher é jogada no chão e tem a bolsa roubada em Bauru; VÍDEO

No início da manhã desta quinta-feira (13), uma mulher foi jogada no chão e teve a bolsa roubada por um motociclista na quadra 2 da rua Halim Aidar, na Vila Pacífico, em Bauru. Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança.



As imagens mostram o homem parando a motocicleta perto da calçada e mexendo no veículo, que aparenta apresentar um problema mecânico. Momentos depois, uma mulher aparece caminhando na calçada oposta.



O suspeito atravessa a rua e segue em direção à vítima, que parece notar a tentativa de abordagem e chega a parar. Na sequência, ele arranca a bolsa das mãos dela e a empurra no chão, correndo em direção à moto.



A mulher ainda joga algo no chão antes de ir embora. O criminoso demora algum tempo para deixar o local, pois o veículo aparenta novamente apresentar problemas, e só funciona após ser empurrado pelo autor.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM), mas a corporação informou que não recebeu nenhum chamado para atender ocorrência de roubo no endereço da gravação nesta quinta-feira.