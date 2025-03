Bauru: pai e 2 irmãos são suspeitos de tentativa de homicídio

Policiais civis da 3ª Delegacia de Homicídios de Bauru, chefiada pelo delegado Cledson Luiz do Nascimento, prenderam nesta quinta-feira (13) dois irmãos, de 18 e 20 anos, por envolvimento em uma tentativa de assassinato no município no dia 2 de fevereiro, no Parque Santa Cândida. Com eles foram apreendidas armas sem registro. O pai da dupla, de 48 anos, também é suspeito do mesmo crime e está foragido.



Na ocasião, um homem de 42 anos foi violentamente agredido na cabeça com um capacete, segundo o boletim de ocorrência (BO). A vítima foi internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base (HB) e recebeu alta algum tempo depois, confirmou à reportagem a assessoria de imprensa da unidade de saúde.



O caso fez com que o efetivo da Polícia Civil cumprisse, nesta quinta, mandados de busca, apreensão e prisão temporária dos suspeitos, em propriedade na zona rural de Bauru, com acesso pela rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), que liga Bauru a Iacanga. De acordo com o delegado, eles estariam escondidos no endereço.



No imóvel apontado, os dois irmãos foram presos com um revólver calibre .38 e munições de espingarda calibre .12. O proprietário da chácara, que não tem parentesco com a dupla, estava com um revólver calibre .38 sem registro e com a coronha de uma espingarda calibre .12, esta com numeração regular. Ele não tem envolvimento com a tentativa de homicídio, segundo a Polícia Civil, mas foi preso por posse ilegal de arma de fogo. No entanto, na sede da Central de Polícia Judiciária (CPJ), pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade.



O trabalho desta quinta contou com o apoio das equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise).



A Polícia Civil ainda investiga outra tentativa de homicídio no bairro, ocorrida no dia 26 de janeiro, que também teria envolvimento do mesmo pai e de seu primogênito. Naquela data, um homem de 32 anos estava ao volante de um Chevette na quadra 6 da rua Ezequiel Mendonça, por volta de meia-noite e meia, quando o para-brisa do automóvel foi atingido por um disparo de arma de fogo calibre .12. Os envolvidos estavam em uma moto. A vítima não se feriu.