Ceaj abrirá na noite desta 5ª para observação do eclipse da lua

Jaú - A madrugada desta quinta (13) para sexta-feira (14) vai ser diferente, com um eclipse total da lua que será visível para todo o Brasil. Para permitir a observação do fenômeno, o Centro de Estudos de Astronomia de Jaú (Ceaj) estará de portas abertas hoje, a partir das 23h30.



No Estado de São Paulo, o eclipse deve começar por volta da 1h de sexta, com a lua sendo totalmente coberta pela sombra da Terra, e adquirindo temporariamente uma coloração avermelhada. O próximo eclipse total da lua visível no Brasil só deve ocorrer em agosto de 2026.



A observação no Ceaj será feita por meio de telescópios, de forma gratuita, e a expectativa é de que o céu esteja sem nuvens no horário do fenômeno. O Centro de Estudos de Astronomia fica localizado na rua Aristides Lobo Sobrinho, n.º 125, no bairro Chácara Braz Miraglia.