'Ateliê Teen' oferece oficinas para jovens de 8 a 14 anos

Crianças e pré-adolescentes interessados em processos criativos têm encontro marcado no projeto cultural "Ateliê Teen". Nos dias 5, 6, 12 e 13 de abril, o Museu Ferroviário de Bauru recebe 7 oficinas gratuitas destinadas ao público de 8 a 14 anos, eventualmente acompanhados por responsáveis. Com três horas de duração e para até 30 inscritos, elas serão ministradas por artistas: grafite (por Mari Monteiro), modelagem em argila (Fran Kamiya), produção de gravuras com monotipia reciclável (Mateus Faria), produção de lambe-lambe com serigrafia (Mateus Faria), música com brinquedos, também conhecida como "toy music" (Marcelo Bressanin), tubo ressonador (Marcelo Bressanin) e discotecagem (DJ Ding).

Segundo Marcelo Bressanin, um dos curadores do projeto junto com o DJ Ding, todas as oficinas fornecerão gratuitamente os materiais e equipamentos necessários. As inscrições gratuitas online serão realizadas a partir de 17 de março. O museu fica na quadra 1 da rua Primeiro de Agosto.