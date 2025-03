Carnaval continua, com Mixdgroove, no Sarau Sem Lei

Com influências de diversos nomes da MPB, do samba, do pagode e de tantos outros estilos nacionais e internacionais que o ecletismo da Mixdgroove abarca, o bauruense Marquinhos Amaral se prepara para dar continuidade aos festejos de Carnaval. O Sarau Sem Lei será o palco para esse samba "não morrer", neste sábado (15), a partir das 21h30. A casa abre a partir das 19h.



Após lançar seu mais recente single - pela primeira vez instrumental - "Vem de Fora", já disponível em todas as plataformas de música e com videoclipe no canal do artista no YouTube, o artista retorna a Bauru com suas canções autorais e versões, com toda a animação que o evento pede.



"É sempre um prazer e uma alegria muito grande poder voltar à minha cidade natal, estar com o público de lá, sempre com muitos amigos e familiares também. Espero que seja uma noite de animação e festa, como a Mixdgroove sabe fazer", afirma o artista.



Mixdgroove é uma banda de um homem só. Este é o diferencial do cantor, compositor e multi-instrumentista Marquinhos Amaral, que carrega toda diversidade e pluralidade de um grupo na mistura de suas influências conquistadas em uma longa caminhada musical. Com suas releituras e seu trabalho autoral o artista anima a noite paulistana - e até europeia - misturando, por exemplo, nomes como Djavan, Michael Jackson e Beyoncé em uma mesma música.



Nascido em Bauru, interior de São Paulo, desde os 9 anos, Marquinhos Amaral percebeu que a música faria parte de sua vida de uma maneira marcante. E foi ela que o levou para São Paulo, onde mora há 15 anos e atuou como músico sideman, inclusive, com os primos Rodriguinho (Os Travessos), Mr. Dan e Gaab. Já com seu trabalho autoral, o músico apresentou shows por casas noturnas da França, Inglaterra, Irlanda, Espanha, Alemanha, Suíça e Portugal, em 2022 e em 2024.



Ao longo da vida, Marquinhos Amaral já tocou rock and roll, MPB, samba, pagode e tem como maiores influências ícones como Michael Jackson, Stevie Wonder, Tim Maia, Jorge Bem e Djavan. Tudo encontra espaço no trabalho autoral do artista que acumula mais de 71,6 mil plays, entre Spotify e YouTube.



SERVIÇO



O show de Mixdgroove será no sábado, dia 15 de março, a partir das 21h30, no Sarau Sem Lei (Rua Azarias Leite, 8-57). Abertura da casa: 19h. Ingressos a R$15.