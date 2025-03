Estado libera R$ 13 mi para infraestrutura

O Governo de São Paulo firma nesta quinta-feira (13), no Palácio dos Bandeirantes, 15 convênios com cidades da região de Bauru para impulsionar projetos em infraestrutura e mobilidade. O Estado liberou R$ 13 milhões por meio do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) para as iniciativas, com uma contrapartida de R$ 4,3 milhões dos municípios.



Voltados à preservação ambiental, recuperação de áreas urbanas degradadas e ampliação da mobilidade urbana, os investimentos fazem parte de um aporte total de R$ 316 milhões, sendo R$ 238 milhões do Estado e R$ 78 milhões de contrapartida de prefeituras para o desenvolvimento de 270 projetos em todo o estado.



Os investimentos na região de Bauru vão financiar projetos como construção de parque linear, além da revitalização e instalação de áreas verdes, praças, pistas de caminhada, ciclovias e ciclofaixas. Os municípios contemplados são Avaí, Bariri, Bocaina, Boraceia, Cabrália Paulista, Cafelândia, Guaimbê, Iacanga, Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê, Paulistânia, Pederneiras, Presidente Alves, Pirajuí e Sabino.