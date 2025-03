Enquanto isso, em Bauru...

Duas sessões ordinárias que deveriam ser realizadas pela Câmara Municipal são suspensas, em razão de dois pedidos de Comissão Processante contra dois vereadores (um da oposição e outro da situação), que impedem as discussões de assuntos importantes para o município.



Queda de braço?



Os motivos pouco importam. O que está em jogo, no fim das contas, por baixo das aparentes motivações, é uma queda de braço entre oposição e situação.



Quem perde???



Nós, cidadãos bauruenses.



Problemas não faltam e precisam ser discutidos com profundidade em defesa dos interesses do município (nossos interesses).



Vamos lá:



1. O esgoto continua sendo despejado no Rio Bauru sem o devido tratamento. E a construção da ETE? Continua parada… mas o que importa nesse momento é a queda de braço entre situação e oposição.



2. Ainda há falta d'água em vários bairros. O que está sendo feito? Nada… mas o que realmente importa nesse momento é a queda de braço entre situação e oposição.



3. O novo Plano Diretor e a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei de Zoneamento) continuam maturando. E o futuro da nossa cidade? Dane-se… pois o que realmente importa nesse momento é a queda de braço entre situação e oposição.



4. Crianças, jovens, adultos e idosos carentes (pacientes e/ou doentes( necessitam de atendimento médico, aguardam, por meses, anos, por consultas, exames, tratamentos e cirurgias. Os responsáveis estão sendo efetivamente cobrados e fiscalizados por todos? Nada… mas o que de fato é relevante e importante nesse momento é a queda de braço entre situação e oposição.



5. Não há recursos para novas contratações de pessoal (saúde e educação), mas há um projeto de lei solicitando autorização à Câmara Municipal para criar cargos de 3 novos secretários e, pasmem, de 18 secretários adjuntos. O que estão fazendo para impedir essa aberração? Conversando, conversando e conversando… mas nada é mais importante nesse momento que a queda de braço entre situação e oposição.



6. Furtos nas escolas que impedem o funcionamento das unidades, com aulas suspensas e transtornos aos pais que precisam trabalhar. E onde está a Ronda Escolar contratada? E as câmeras de videomonitoramento? Ninguém vê, porque não existe e ainda sequer foi iniciada a contratação... mas o importante nesse momento é a queda de braço entre situação e oposição.



Bauru merece respeito.



Parem com as discussões pequenas, rasas, insignificantes e mesquinhas.



Ou … o importante para vocês nesse momento é a queda de braço entre situação e oposição ?



Chega de espetáculo!!!