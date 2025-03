Comitiva de Avaí discute no RJ a violência indígena na ditadura

Avaí - Uma comitiva da Terra de Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru) está no território indígena Pataxó, em Paraty, no Rio de Janeiro, onde participou do Seminário Regional sobre a Justiça de Transição para Povos Indígenas, promovido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).



O encontro começou na terça-feira (11) e teve sequência nesta quarta (12), reunindo cerca de 30 lideranças dos povos Terena, Tupi-Guarani, Funio, Pankarare e Kaibe dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.



"Estamos com uma representação de seis lideranças indígenas das aldeias da Terra Indígena de Araribá", conta o cacique Chicão Terena, da aldeia Kopenoti.



De acordo com ele, o objetivo foi ouvir as lideranças e relatar os processos históricos de violência contra os povos indígenas brasileiros durante o regime militar.



"Estamos com um grupo de pesquisadores indígenas e não indígenas que estarão relatando e produzindo um relatório após a realização dos seminários", diz.



"A proposta será criar a Comissão Nacional da Verdade Indígena para encaminhar os relatórios para órgãos competentes para reparação das violências cometidas".



Segundo a Articulação dos Povos Indígenas da Região Sudeste (Arpinsudeste), o seminário visa compartilhar informações para estudar casos que ajudem a evitar a repetição da violência contra os povos indígenas.



Durante o encontro, também foram discutidos caminhos para desenvolver uma metodologia de escuta ancestral, buscando reparações integrais e justiça para os povos indígenas do Brasil. No total, sete seminários regionais serão realizados em todo o Brasil.