O combate à fome e ao desperdício de alimentos ganhou reforço em Araçatuba com a atuação do programa Sesc Mesa Brasil. Em seu primeiro ano na cidade, a iniciativa arrecadou mais de 77 toneladas de doações, com a participação de 27 empresas.

Os resultados serão apresentados nesta quinta-feira (29), durante o Encontro Anual do programa, na Biblioteca Pública Municipal Rubens do Amaral. A atividade também prevê o reconhecimento das empresas que contribuíram com doações ao longo dos últimos 12 meses.

A rede do Mesa Brasil em Araçatuba reúne 21 instituições sociais cadastradas, que atendem aproximadamente 2.700 pessoas por mês. Em períodos de campanhas e ações especiais, o alcance pode chegar a 10 mil pessoas. Ao longo do trabalho, as doações contribuíram para complementar cerca de 194 mil refeições.



Doações ajudam instituições sociais