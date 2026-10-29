O combate à fome e ao desperdício de alimentos ganhou reforço em Araçatuba com a atuação do programa Sesc Mesa Brasil. Em seu primeiro ano na cidade, a iniciativa arrecadou mais de 77 toneladas de doações, com a participação de 27 empresas.
Os resultados serão apresentados nesta quinta-feira (29), durante o Encontro Anual do programa, na Biblioteca Pública Municipal Rubens do Amaral. A atividade também prevê o reconhecimento das empresas que contribuíram com doações ao longo dos últimos 12 meses.
A rede do Mesa Brasil em Araçatuba reúne 21 instituições sociais cadastradas, que atendem aproximadamente 2.700 pessoas por mês. Em períodos de campanhas e ações especiais, o alcance pode chegar a 10 mil pessoas. Ao longo do trabalho, as doações contribuíram para complementar cerca de 194 mil refeições.
Doações ajudam instituições sociais
O programa atua na coleta e distribuição de alimentos próprios para consumo que, de outra forma, poderiam ser desperdiçados. Os produtos são encaminhados a organizações sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
Entre as entidades que podem integrar a rede estão creches, instituições de acolhimento de idosos, albergues, organizações de apoio a pessoas com deficiência e serviços voltados à reinserção social. Para participar, as instituições precisam atender aos critérios estabelecidos pelo programa.
Além da distribuição de alimentos, o Mesa Brasil promove atividades educativas relacionadas à alimentação saudável, higiene, preparo dos alimentos e aproveitamento integral dos ingredientes. A proposta é ampliar o acesso à alimentação e incentivar práticas que reduzam o desperdício.
Programa tem atuação nacional
A iniciativa trabalha com dois desafios: reduzir o descarte de alimentos que ainda podem ser consumidos e contribuir para que pessoas atendidas por instituições sociais tenham acesso a refeições.
Em Araçatuba, os resultados do primeiro ano refletem a mobilização de empresas doadoras e organizações sociais para direcionar alimentos a quem precisa. Instituições interessadas em participar como beneficiárias devem consultar as regras e os requisitos disponíveis nos canais oficiais do Sesc Mesa Brasil.
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