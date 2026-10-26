A região registra, nesta segunda-feira (26), velórios e sepultamentos de moradores de diferentes municípios. As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelos serviços funerários.
ARAÇATUBA
MARCO AURÉLIO ALVES, 60 ANOS
Marco Aurélio Alves, de 60 anos, teve o velório realizado na Capela Saudade, em Araçatuba, a partir das 19h30 de domingo (25). O sepultamento está previsto para esta segunda-feira (26), às 14h.
PAULO MONTEIRO RAMOS, 60 ANOS
Paulo Monteiro Ramos, de 60 anos, teve o velório iniciado às 15h de domingo (25), na Capela Saudade. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira (26), às 11h30, no Cemitério Saudade, em Araçatuba.
SAMUEL DE SOUSA, 40 ANOS
Samuel de Sousa, de 40 anos, teve o velório iniciado às 18h de domingo (25), na Capela Saudade. O sepultamento está previsto para esta segunda-feira (26), às 17h30, no Cemitério Jardim da Luz.
TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS
Terezinha Ribeiro dos Santos será velada e sepultada em Rubiácea. A data do sepultamento consta para esta segunda-feira (26), conforme as informações disponibilizadas pelo serviço funerário.
DEJANIRO DA SILVA, 89 ANOS
Dejanirio da Silva, de 89 anos, terá o velório iniciado às 8h desta segunda-feira (26), na Capela Prestes Maia. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Recanto.
BIRIGUI
JOÃO PINHEIRO TORRES (JOHN), 91 ANOS
João Pinheiro Torres, conhecido como John, faleceu no domingo (25). O velório teve início às 13h, na Capela Bom Pastor, sala 5, em Birigui. O sepultamento está previsto para esta segunda-feira (26), com saída às 9h, no Cemitério Municipal da Consolação.
CELSO SALVADOR SCACHANTE, 67 ANOS
Celso Salvador Scachante, de 67 anos, faleceu nesta segunda-feira (26). O velório está previsto para começar às 9h, no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O sepultamento será realizado às 16h, no Cemitério Municipal da Consolação.
WALDEMAR SACAMILIA (NEGUINHO DA FAMOSPA), 79 ANOS
Waldemar Sacamilia, conhecido como Neguinho da Famospa, tinha 79 anos e faleceu no domingo (25). O velório começa às 11h desta segunda-feira (26), no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui. O sepultamento está marcado para terça-feira (27), às 9h, no Cemitério Municipal da Consolação.
GLICÉRIO
CÍCERO SEVERINO DA SILVA, 61 ANOS
Cícero Severino da Silva, de 61 anos, faleceu no domingo (25). O velório teve início às 17h, no Velório Municipal de Glicério. O sepultamento será realizado nesta segunda-feira (26), às 10h, no Cemitério Municipal de Glicério.
BILAC
ELCIO BATISTA (BUNITO), 79 ANOS
Elcio Batista, conhecido como Bunito, tinha 79 anos e faleceu no domingo (25). O velório teve início à 1h desta segunda-feira (26), no Memorial São Judas Tadeu, em Bilac. O sepultamento está marcado para as 10h, no Cemitério Municipal de Bilac.
PIACATU
CLEUSA RODRIGUES GOMES, 74 ANOS
Cleusa Rodrigues Gomes, de 74 anos, faleceu no domingo (25). O velório teve início às 18h, no Velório Municipal de Piacatu. O sepultamento está previsto para esta segunda-feira (26), às 13h30, no Cemitério Municipal de Piacatu.
A Folha da Região manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de despedida.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.