Criminosos invadiram um sítio na zona rural de Araçatuba, abateram uma vaca e furtaram a carne do animal durante a madrugada de quarta-feira (21). O crime ocorreu em uma propriedade localizada na Estrada Municipal Caram Rezek, na região do Córrego da Pedra, entre os bairros rurais Taveira e Paquere.
Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário descobriu o crime após receber um aviso de um vizinho, que percebeu uma quantidade incomum de urubus sobre a propriedade. Ao verificar a situação, encontrou vestígios do abate.
Os criminosos teriam arrombado o cadeado da porteira para entrar no sítio. Além disso, deixaram cana-de-açúcar fresca nas proximidades, possivelmente para atrair o animal.
Criminosos deixaram apenas cabeça e ossos
De acordo com o registro policial, os responsáveis pelo crime demonstraram conhecimento técnico no abate do bovino. Eles retiraram a carne e deixaram apenas a cabeça, com o brinco de identificação, e parte da ossada.
O proprietário relatou que os cortes apresentavam precisão, inclusive na separação dos ossos para a divisão da carne em postas.
Após descobrir o furto, a vítima fotografou marcas de pneus e pegadas de botas encontradas na propriedade. Segundo seu relato, os criminosos podem ter seguido em direção ao centro de Araçatuba, e não ao bairro rural Taveira.
No entanto, o sítio não possui câmeras de segurança. Além disso, os vizinhos não perceberam movimentações suspeitas durante a madrugada.
Outros animais já foram abatidos na região
Ainda conforme o boletim de ocorrência, o proprietário relatou que dois animais de seu rebanho sofreram abate semelhante em 2025.
Mais recentemente, em 9 de outubro deste ano, criminosos também teriam abatido dois bovinos em uma propriedade vizinha.
Dessa forma, o novo registro aumenta a preocupação com a ocorrência de furtos de gado acompanhados de abate nas propriedades rurais da região.
A vítima procurou a Polícia Civil na quinta-feira (22) e registrou a ocorrência como furto. Até a elaboração do boletim, os responsáveis pelo crime não haviam sido identificados.
O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil.
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