Criminosos invadiram um sítio na zona rural de Araçatuba, abateram uma vaca e furtaram a carne do animal durante a madrugada de quarta-feira (21). O crime ocorreu em uma propriedade localizada na Estrada Municipal Caram Rezek, na região do Córrego da Pedra, entre os bairros rurais Taveira e Paquere.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário descobriu o crime após receber um aviso de um vizinho, que percebeu uma quantidade incomum de urubus sobre a propriedade. Ao verificar a situação, encontrou vestígios do abate.

Os criminosos teriam arrombado o cadeado da porteira para entrar no sítio. Além disso, deixaram cana-de-açúcar fresca nas proximidades, possivelmente para atrair o animal.

Criminosos deixaram apenas cabeça e ossos