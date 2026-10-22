Uma professora da rede municipal de ensino de Fernandópolis, a aproximadamente 130 km de Araçatuba, foi afastada das funções após denúncias de que teria trocado mensagens de conteúdo sexual com estudantes. O caso envolve alunos de 10 a 12 anos da Escola Municipal Dr. Alberto Senra e será investigado pela polícia.
A informação foi confirmada pela Prefeitura de Fernandópolis nesta quarta-feira (21). Em nota, a administração municipal informou que tomou providências após receber relatos de que a servidora estaria mantendo contato com estudantes por meio das redes sociais para tratar de assuntos de caráter pessoal.
Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo município, a situação chegou ao conhecimento da escola depois que uma funcionária ouviu alunos comentando sobre as conversas que estariam sendo mantidas com a professora.
O registro policial também relata que a mãe de um dos estudantes teve acesso às mensagens e identificou conteúdo que considerou sexual.
Em posicionamento oficial, a Prefeitura de Fernandópolis informou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que a professora foi afastada e que um boletim de ocorrência foi registrado.
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