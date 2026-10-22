Uma professora da rede municipal de ensino de Fernandópolis, a aproximadamente 130 km de Araçatuba, foi afastada das funções após denúncias de que teria trocado mensagens de conteúdo sexual com estudantes. O caso envolve alunos de 10 a 12 anos da Escola Municipal Dr. Alberto Senra e será investigado pela polícia.

A informação foi confirmada pela Prefeitura de Fernandópolis nesta quarta-feira (21). Em nota, a administração municipal informou que tomou providências após receber relatos de que a servidora estaria mantendo contato com estudantes por meio das redes sociais para tratar de assuntos de caráter pessoal.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo município, a situação chegou ao conhecimento da escola depois que uma funcionária ouviu alunos comentando sobre as conversas que estariam sendo mantidas com a professora.