Um carro foi tomado pelo fogo na noite desta quarta-feira (21), nas proximidades do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium (Unisalesiano), em Araçatuba. O incidente aconteceu por volta das 21h e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

O veículo, um Volkswagen Fox, começou a apresentar sinais de anormalidade enquanto o motorista contornava a rotatória nas imediações da instituição de ensino. Segundo o relato do condutor, ele sentiu um aquecimento incomum na região das pernas e, logo em seguida, ouviu um pequeno estouro vindo do automóvel.

Diante da situação, o motorista conseguiu encostar rapidamente o carro no acostamento. No entanto, as chamas se espalharam rapidamente e atingiram boa parte da estrutura do veículo.