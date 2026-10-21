Um carro foi tomado pelo fogo na noite desta quarta-feira (21), nas proximidades do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium (Unisalesiano), em Araçatuba. O incidente aconteceu por volta das 21h e mobilizou o Corpo de Bombeiros.
O veículo, um Volkswagen Fox, começou a apresentar sinais de anormalidade enquanto o motorista contornava a rotatória nas imediações da instituição de ensino. Segundo o relato do condutor, ele sentiu um aquecimento incomum na região das pernas e, logo em seguida, ouviu um pequeno estouro vindo do automóvel.
Diante da situação, o motorista conseguiu encostar rapidamente o carro no acostamento. No entanto, as chamas se espalharam rapidamente e atingiram boa parte da estrutura do veículo.
Ainda conforme o condutor, o automóvel havia passado recentemente por uma troca de motor. Até o momento, porém, não há confirmação de que esse procedimento tenha relação com o incêndio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e realizar o trabalho de rescaldo, procedimento que busca evitar a reignição do fogo.
As causas do incêndio ainda não foram identificadas.
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