A região de Araçatuba deve enfrentar dias de instabilidade, com previsão de chuva entre quinta-feira (22) e domingo (25). Segundo estimativas do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), da Unesp de Bauru, o volume acumulado pode ultrapassar 80 milímetros em municípios da região até o fim de semana.

A previsão indica cerca de 20 milímetros de chuva no sábado (24) e aproximadamente 50 milímetros no domingo (25), dia das eleições. Os volumes previstos para quinta e sexta-feira também devem contribuir para o acumulado do período.

Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou todo o território paulista em estado de atenção para a ocorrência de chuva entre quinta-feira e sábado. O alerta consta em um boletim especial divulgado na quarta-feira (21).