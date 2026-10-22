A região de Araçatuba deve enfrentar dias de instabilidade, com previsão de chuva entre quinta-feira (22) e domingo (25). Segundo estimativas do Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), da Unesp de Bauru, o volume acumulado pode ultrapassar 80 milímetros em municípios da região até o fim de semana.
A previsão indica cerca de 20 milímetros de chuva no sábado (24) e aproximadamente 50 milímetros no domingo (25), dia das eleições. Os volumes previstos para quinta e sexta-feira também devem contribuir para o acumulado do período.
Diante das condições meteorológicas, a Defesa Civil do Estado de São Paulo colocou todo o território paulista em estado de atenção para a ocorrência de chuva entre quinta-feira e sábado. O alerta consta em um boletim especial divulgado na quarta-feira (21).
De acordo com o órgão, a atuação de sistemas meteorológicos deve favorecer pancadas de chuva de intensidade variável, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em alguns pontos, a precipitação pode ocorrer com intensidade moderada a forte.
Na quinta-feira, a instabilidade deve atingir diferentes regiões paulistas. Na sexta-feira (23), a previsão é de continuidade das pancadas, enquanto no sábado a chuva ainda pode ocorrer em grande parte do estado.
Atenção para riscos
A ocorrência de chuva intensa em períodos curtos pode provocar alagamentos pontuais, enxurradas e outros transtornos. Por isso, a orientação é acompanhar os avisos oficiais e redobrar a atenção durante temporais.
A previsão pode sofrer alterações ao longo dos próximos dias, conforme a evolução das condições atmosféricas.
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