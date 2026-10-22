Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (22), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
MARIA BRASILIANA DE OLIVEIRA – Araçatuba
Idade: 83 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 21/10/2026, às 18h
Sepultamento: 22/10/2026, horário indefinido
Local: Cemitério Recanto de Paz
MAGALI APARECIDA BARIONI – Araçatuba
Idade: 65 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 22/10/2026, às 7h
Sepultamento: 22/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Saudade
JAMES CAVASSANA – Araçatuba
Idade: 67 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 22/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 22/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Recanto de Paz
NELLOPES DE OLIVEIRA – Araçatuba
Idade: 78 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 21/10/2026, às 22h
Sepultamento: 22/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Recanto de Paz
ODETE SILVEIRA TOLOMEI – Birigui
Idade: 95 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 4)
Data: 21/10/2026, às 13h30
Sepultamento: 22/10/2026, às 9h
Local: Cemitério da Saudade
VIRGINIA NARVAES DA SILVA – Birigui
Idade: 82 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu
Data: 21/10/2026, às 17h
Sepultamento: 22/10/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal da Consolação
FAUSTINO ZAGO – Bilac
Idade: 90 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu
Data: 22/10/2026, às 9h30
Sepultamento: 22/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Municipal de Bilac
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