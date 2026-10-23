Moradores de Araçatuba poderão atualizar a vacinação contra a poliomielite, o sarampo e a gripe neste sábado (24), durante uma mobilização na Praça Rui Barbosa, na região central. A atividade será realizada das 9h às 14h e integra uma iniciativa de conscientização sobre a importância da imunização.
A ação, chamada “Araçatuba Unida Contra a Pólio”, é organizada pelos sete clubes do Rotary do município, com participação da Secretaria Municipal de Saúde. A programação ocorre no Dia Mundial de Combate à Poliomielite e faz parte da campanha internacional End Polio Now.
Além da oferta de vacinas, o público terá acesso a orientações de saúde, aferição da pressão arterial e medição da glicemia. Também estão previstas brincadeiras para crianças e uma exposição de carros antigos.
A recomendação é que os responsáveis levem a carteira de vacinação dos filhos para que os profissionais verifiquem as doses já aplicadas e identifiquem possíveis necessidades de atualização.
Por que a vacinação contra a pólio é importante?
A poliomielite é uma doença infecciosa causada pelo poliovírus. Em casos graves, pode atingir o sistema nervoso e provocar paralisia permanente, além de outras complicações que podem levar à morte.
A transmissão ocorre principalmente pela via fecal-oral, por meio do contato com água e alimentos contaminados ou com pessoas infectadas. Crianças menores de cinco anos estão entre os grupos mais vulneráveis.
Embora o Brasil tenha eliminado a circulação do vírus selvagem da pólio, a vacinação continua sendo fundamental para evitar que a doença volte a circular no país.
Onde se vacinar durante a semana
As vacinas também estão disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
As unidades Morada dos Nobres, Planalto, Umuarama 2, Jardim TV, Etheucle Turrini, São José, Nossa Senhora Aparecida e Pedro Perri têm horário estendido e funcionam até as 22h.
O esquema de vacinação infantil contra a poliomielite prevê doses aos dois, quatro e seis meses de idade, além de reforços aos 15 meses e aos quatro anos, conforme o calendário informado pelo Ministério da Saúde.
A Secretaria Municipal de Saúde informa que a cobertura vacinal contra a pólio em Araçatuba é de 90%.
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