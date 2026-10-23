Moradores de Araçatuba poderão atualizar a vacinação contra a poliomielite, o sarampo e a gripe neste sábado (24), durante uma mobilização na Praça Rui Barbosa, na região central. A atividade será realizada das 9h às 14h e integra uma iniciativa de conscientização sobre a importância da imunização.

A ação, chamada “Araçatuba Unida Contra a Pólio”, é organizada pelos sete clubes do Rotary do município, com participação da Secretaria Municipal de Saúde. A programação ocorre no Dia Mundial de Combate à Poliomielite e faz parte da campanha internacional End Polio Now.

Além da oferta de vacinas, o público terá acesso a orientações de saúde, aferição da pressão arterial e medição da glicemia. Também estão previstas brincadeiras para crianças e uma exposição de carros antigos.