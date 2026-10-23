23 de outubro de 2026
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MAIS DE 40 BAIRROS

Falha em poço pode afetar abastecimento de água em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Birigui
Troca de bomba começa às 7h30 desta sexta-feira; Santa Casa receberá água por caminhão-pipa
Troca de bomba começa às 7h30 desta sexta-feira; Santa Casa receberá água por caminhão-pipa

A substituição de uma bomba de captação do poço profundo Jardim Aeroporto pode provocar interrupções temporárias ou redução da pressão da água em bairros de Birigui nesta sexta-feira (23). O serviço está previsto para começar às 7h30, após uma falha elétrica registrada no equipamento na quinta-feira (22).

O poço é operado pela GS Inima Brasil, concessionária responsável pelo sistema de abastecimento. A previsão é que a manutenção seja concluída ainda nesta sexta-feira, mas o fornecimento poderá apresentar instabilidade durante a execução dos trabalhos.

Para reduzir os impactos da interrupção, o reservatório de água tratada e a Santa Casa de Birigui serão abastecidos com caminhões-pipa até a normalização do sistema.

A orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é que os moradores economizem água durante o período de manutenção, evitando desperdícios e priorizando o consumo essencial.

Veja os bairros que podem ser afetados

O sistema do poço Jardim Aeroporto atende bairros das regiões Norte e adjacências de Birigui. A relação divulgada inclui os seguintes locais:
- Jardim São Braz
- Jardim Mavan
- Jardim Tóquio
- Costa Rica
- Vila Moimáz
- Jardim São Genaro 1 e 2
- Vila Brasil
- Silvares
- Jardim Popi
- Ipanema
- Residencial Ibisa
- Parque das Paineiras
- Jardim do Prado
- Jardim Aeroporto
- Recanto dos Pássaros
- Jardim América
- Jardim Flamengo
- Jardim Atenas
- Jardim Acapulco
- Art Ville
- Candeias
- Parque das Nações
- Jardim do Lago
- Jardim Tijuca
- São José
- Recanto Verde 1 e 2
- João Crevelaro
- Quemil
- Jardim Santana
- Monte Líbano
- Portal da Pérola 1, 2 e 3
- Margareth Vargas
- Dom Pedro
- São Conrado

A lista inclui também adjacências dos bairros mencionados. Silvares aparece repetido na relação original.

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