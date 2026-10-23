A substituição de uma bomba de captação do poço profundo Jardim Aeroporto pode provocar interrupções temporárias ou redução da pressão da água em bairros de Birigui nesta sexta-feira (23). O serviço está previsto para começar às 7h30, após uma falha elétrica registrada no equipamento na quinta-feira (22).

O poço é operado pela GS Inima Brasil, concessionária responsável pelo sistema de abastecimento. A previsão é que a manutenção seja concluída ainda nesta sexta-feira, mas o fornecimento poderá apresentar instabilidade durante a execução dos trabalhos.

Para reduzir os impactos da interrupção, o reservatório de água tratada e a Santa Casa de Birigui serão abastecidos com caminhões-pipa até a normalização do sistema.