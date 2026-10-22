Familiares de Micael Davi Costa da Silva, de dois anos, que teve morte encefálica constatada na manhã desta quinta-feira (22), na Santa Casa de Araçatuba, decidiram falar pela primeira vez sobre o caso durante uma coletiva de imprensa.

O avô da criança, Valdir Ferreira da Costa, e o tio, Guilherme da Costa, afirmaram acreditar que os ferimentos do menino não foram provocados por uma queda da cama. No entanto, defenderam a inocência da mãe, de 27 anos, e revelaram que a família nunca aprovou completamente o relacionamento dela com o companheiro, de 26 anos.

A mãe e o padrasto permanecem presos preventivamente, investigados por suspeita de tentativa de homicídio qualificado e tortura. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que Micael sofria agressões no ambiente doméstico.