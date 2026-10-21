Reginaldo Félix Santana Filho, 58 anos, morreu após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma bicicleta na noite de terça-feira (20), em Araçatuba. A colisão ocorreu por volta das 19h, no cruzamento da Rua Umuarama com a Avenida Carvalho, no Jardim Umuarama, nas proximidades de uma padaria.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender à ocorrência. Quando chegaram ao local, o ciclista apresentava ferimentos no pé esquerdo e um corte na região abdominal.

Uma equipe de resgate prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima à Santa Casa de Araçatuba. Posteriormente, a polícia recebeu a informação de que o homem havia morrido em decorrência do acidente.