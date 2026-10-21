Reginaldo Félix Santana Filho, 58 anos, morreu após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma bicicleta na noite de terça-feira (20), em Araçatuba. A colisão ocorreu por volta das 19h, no cruzamento da Rua Umuarama com a Avenida Carvalho, no Jardim Umuarama, nas proximidades de uma padaria.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender à ocorrência. Quando chegaram ao local, o ciclista apresentava ferimentos no pé esquerdo e um corte na região abdominal.
Uma equipe de resgate prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima à Santa Casa de Araçatuba. Posteriormente, a polícia recebeu a informação de que o homem havia morrido em decorrência do acidente.
Em depoimento aos policiais, o motorista do Volkswagen Gol relatou que trafegava pela Rua Umuarama, no sentido da avenida, quando iniciou uma ultrapassagem de outro veículo. Segundo sua versão, nesse momento ele se deparou com o ciclista, que seguia na direção contrária e estaria transitando em zigue-zague.
O condutor afirmou que o ciclista teria se deslocado em direção ao automóvel e atingido a parte dianteira lateral do carro. Essa versão consta no registro policial e deverá ser considerada durante a apuração das circunstâncias da colisão.
O motorista permaneceu no local, prestou auxílio e aguardou a chegada da perícia. Ele foi ouvido pela polícia e liberado em seguida. Conforme o boletim, não houve prisão em flagrante.
A perícia foi requisitada para analisar o local do acidente. O caso foi registrado pela polícia e as circunstâncias da colisão deverão ser esclarecidas durante a investigação.
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