23 de outubro de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Câmara cobra informações sobre Santa Casa de Guararapes

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vereadores apresentaram requerimentos sobre aplicação de recursos públicos e serviços terceirizados; sessão também teve projetos que somam R$ 929,4 mil em créditos adicionais
Vereadores apresentaram requerimentos sobre aplicação de recursos públicos e serviços terceirizados; sessão também teve projetos que somam R$ 929,4 mil em créditos adicionais

A Câmara Municipal de Guararapes apresentou três requerimentos durante a sessão ordinária de terça-feira (20), com destaque para pedidos de informações sobre a aplicação de recursos públicos destinados à Santa Casa de Misericórdia e os serviços prestados pela empresa terceirizada CMB.

Os vereadores solicitaram documentos relacionados à execução de convênio com a instituição de saúde e esclarecimentos sobre a prestação de serviços terceirizados.

Os pedidos buscam permitir o acompanhamento da utilização dos recursos e da execução dos contratos. A apresentação dos requerimentos, por si só, não significa que tenham sido constatadas irregularidades.

Créditos adicionais

A sessão também teve na pauta dois projetos de abertura de créditos adicionais especiais, que somam R$ 929.492,50.

O Projeto de Lei 071/2026 prevê R$ 429.492,50, enquanto o Projeto de Lei 075/2026 trata de outros R$ 500 mil.

O texto encaminhado à reportagem não informa a destinação específica dos valores nem o resultado da votação das propostas.

Outros projetos trataram de alterações na legislação do Plano Diretor, da inclusão do Dia do Flashback no calendário municipal e da concessão de auxílio financeiro.

Análise da água

Os vereadores também apresentaram a Indicação 031/2026, que solicita à Prefeitura uma análise da água de um poço localizado na Rua José Longui, próximo à Rua Antônio Teixeira.

O objetivo é verificar a qualidade da água e avaliar a necessidade de providências.

Os requerimentos sobre a Santa Casa e os serviços terceirizados deverão subsidiar o acompanhamento da administração pública pelo Legislativo.

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