A Câmara Municipal de Guararapes apresentou três requerimentos durante a sessão ordinária de terça-feira (20), com destaque para pedidos de informações sobre a aplicação de recursos públicos destinados à Santa Casa de Misericórdia e os serviços prestados pela empresa terceirizada CMB.

Os vereadores solicitaram documentos relacionados à execução de convênio com a instituição de saúde e esclarecimentos sobre a prestação de serviços terceirizados.

Os pedidos buscam permitir o acompanhamento da utilização dos recursos e da execução dos contratos. A apresentação dos requerimentos, por si só, não significa que tenham sido constatadas irregularidades.

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