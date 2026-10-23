A Câmara Municipal de Guararapes apresentou três requerimentos durante a sessão ordinária de terça-feira (20), com destaque para pedidos de informações sobre a aplicação de recursos públicos destinados à Santa Casa de Misericórdia e os serviços prestados pela empresa terceirizada CMB.
Os vereadores solicitaram documentos relacionados à execução de convênio com a instituição de saúde e esclarecimentos sobre a prestação de serviços terceirizados.
Os pedidos buscam permitir o acompanhamento da utilização dos recursos e da execução dos contratos. A apresentação dos requerimentos, por si só, não significa que tenham sido constatadas irregularidades.
Créditos adicionais
A sessão também teve na pauta dois projetos de abertura de créditos adicionais especiais, que somam R$ 929.492,50.
O Projeto de Lei nº 071/2026 prevê R$ 429.492,50, enquanto o Projeto de Lei nº 075/2026 trata de outros R$ 500 mil.
O texto encaminhado à reportagem não informa a destinação específica dos valores nem o resultado da votação das propostas.
Outros projetos trataram de alterações na legislação do Plano Diretor, da inclusão do Dia do Flashback no calendário municipal e da concessão de auxílio financeiro.
Análise da água
Os vereadores também apresentaram a Indicação nº 031/2026, que solicita à Prefeitura uma análise da água de um poço localizado na Rua José Longui, próximo à Rua Antônio Teixeira.
O objetivo é verificar a qualidade da água e avaliar a necessidade de providências.
Os requerimentos sobre a Santa Casa e os serviços terceirizados deverão subsidiar o acompanhamento da administração pública pelo Legislativo.
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