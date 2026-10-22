Quatro escolas estaduais da região de Araçatuba terão mudanças no modelo de atendimento em tempo integral a partir de 2027. A ampliação abrangerá unidades de Araçatuba, Birigui e Barbosa, que passarão a oferecer jornadas de nove horas diárias, com exceção da Escola Genésio de Assis, em Araçatuba, que continuará no modelo atual de sete horas.
Em Araçatuba, além da Genésio de Assis, a Escola Estadual José Augusto Lopes Borges está entre as unidades contempladas. Em Birigui, a mudança será implantada na Escola Estadual Prof.ª Olívia Ângela Furlani. Já em Barbosa, a unidade é a Escola Estadual José Carlos da Silva.
Segundo as informações repassadas sobre a mudança, as escolas já integram o Programa Ensino Integral (PEI), mas atualmente funcionam com jornadas de sete horas. A partir de 2027, as unidades que terão a jornada ampliada passarão a atender os estudantes das 7h às 16h, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio.
No modelo atual, o atendimento é dividido conforme a etapa de ensino: os alunos do Ensino Fundamental estudam das 7h às 14h, enquanto os do Ensino Médio têm aulas das 14h15 às 21h15. A Escola Genésio de Assis permanecerá com a jornada de sete horas.
A mudança está relacionada às metas do Plano Nacional de Educação (PNE) para o período de 2026 a 2036. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) projeta que o estado alcance, em 2027, a meta de ter 50% das escolas públicas funcionando em tempo integral, prevista nacionalmente para 2030.
A projeção também indica que 40% das aproximadamente 3 milhões de matrículas da rede estadual paulista serão em tempo integral, percentual superior ao mínimo de 35% estabelecido nacionalmente.
O Programa Ensino Integral combina disciplinas do currículo regular com matérias eletivas, tutoria individual com professores e atividades voltadas ao desenvolvimento do Projeto de Vida e ao protagonismo juvenil.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.