Quatro escolas estaduais da região de Araçatuba terão mudanças no modelo de atendimento em tempo integral a partir de 2027. A ampliação abrangerá unidades de Araçatuba, Birigui e Barbosa, que passarão a oferecer jornadas de nove horas diárias, com exceção da Escola Genésio de Assis, em Araçatuba, que continuará no modelo atual de sete horas.

Em Araçatuba, além da Genésio de Assis, a Escola Estadual José Augusto Lopes Borges está entre as unidades contempladas. Em Birigui, a mudança será implantada na Escola Estadual Prof.ª Olívia Ângela Furlani. Já em Barbosa, a unidade é a Escola Estadual José Carlos da Silva.

Segundo as informações repassadas sobre a mudança, as escolas já integram o Programa Ensino Integral (PEI), mas atualmente funcionam com jornadas de sete horas. A partir de 2027, as unidades que terão a jornada ampliada passarão a atender os estudantes das 7h às 16h, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio.