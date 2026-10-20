Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (19), em Araçatuba, após abastecer um carro em um posto de combustíveis e sair sem pagar a conta de R$ 100. Durante a abordagem, a Polícia Militar também constatou sinais de embriaguez, confirmados pelo teste do bafômetro.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 21h25, em um posto localizado na Rua Aguapeí, no bairro Guanabara.

Os policiais militares receberam informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de que um motorista, conduzindo um Fiat Uno, havia deixado o estabelecimento sem pagar pelo combustível.