Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (20), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
JOÃO BRAZ FERRER – Araçatuba
Idade: 58 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 19/10/2026, às 21h
Sepultamento: 20/10/2026, às 14h
Local: Cemitério Saudade
TIAGO ROGÉRIO SILVA – Araçatuba
Idade: 40 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 20/10/2026, às 9h
Sepultamento: 21/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Recanto de Paz
LUCIA DE FATIMA RIBEIRO DE ANDRADE – Araçatuba
Idade: 53 anos
Velório: Memorial Laluce no Jardim Brasilia
Data: 20/10/2026, horário não informado
Sepultamento: 20/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal Recanto da Paz, em Araçatuba
LUIZ CARLOS DA SILVA – Santópolis do Aguapeí
Idade: 68 anos
Velório: Velório Municipal de Santópolis do Aguapeí
Data: 19/10/2026, às 20h30
Sepultamento: 20/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Municipal de Santópolis do Aguapeí
JOSÉ APARECIDO DA SILVA – Valparaíso
Idade: 52 anos
Velório: Velório Municipal de Valparaíso
Data: 20/10/2026, às 7h
Sepultamento: 20/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal de Valparaíso
NEREIDE CARRILLO FERRO – Birigui
Idade: 90 anos
Velório: Capela Bom Pastor, Sala 6
Data: 19/10/2026, início às 13h
Sepultamento: 20/10/2026, saída às 9h
Local: Cemitério Municipal de Coroados
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