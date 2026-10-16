16 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
RONDON

Boliviana é presa com mais de 4 kg de skank em ônibus na SP-300

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Rodoviária
Droga estava em mala no bagageiro de veículo que seguia de Campo Grande para São Paulo
Droga estava em mala no bagageiro de veículo que seguia de Campo Grande para São Paulo

Uma passageira de nacionalidade boliviana foi presa por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (16), após policiais militares rodoviários encontrarem 4,120 quilos de skank em uma mala no bagageiro de um ônibus interestadual, em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta das 0h58, durante a Operação Impacto, no quilômetro 631 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300). O ônibus fazia o trajeto de Campo Grande (MS) a São Paulo (SP).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante a vistoria no bagageiro externo, a equipe encontrou quatro pacotes da droga em uma mala pertencente à passageira, que ocupava a poltrona 22.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina. Após a pesagem, a droga totalizou 4,120 quilos. A mulher, que não possui antecedentes criminais, permaneceu presa à disposição da Justiça.

De acordo com a corporação, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 41,2 mil para o tráfico de drogas.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários