Uma passageira de nacionalidade boliviana foi presa por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (16), após policiais militares rodoviários encontrarem 4,120 quilos de skank em uma mala no bagageiro de um ônibus interestadual, em Andradina.

A abordagem ocorreu por volta das 0h58, durante a Operação Impacto, no quilômetro 631 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300). O ônibus fazia o trajeto de Campo Grande (MS) a São Paulo (SP).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante a vistoria no bagageiro externo, a equipe encontrou quatro pacotes da droga em uma mala pertencente à passageira, que ocupava a poltrona 22.