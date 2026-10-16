Uma passageira de nacionalidade boliviana foi presa por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (16), após policiais militares rodoviários encontrarem 4,120 quilos de skank em uma mala no bagageiro de um ônibus interestadual, em Andradina.
A abordagem ocorreu por volta das 0h58, durante a Operação Impacto, no quilômetro 631 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300). O ônibus fazia o trajeto de Campo Grande (MS) a São Paulo (SP).
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante a vistoria no bagageiro externo, a equipe encontrou quatro pacotes da droga em uma mala pertencente à passageira, que ocupava a poltrona 22.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina. Após a pesagem, a droga totalizou 4,120 quilos. A mulher, que não possui antecedentes criminais, permaneceu presa à disposição da Justiça.
De acordo com a corporação, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 41,2 mil para o tráfico de drogas.
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