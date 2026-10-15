Um homem de 73 anos morreu após sofrer uma queda do telhado de uma residência na Rua Diamantina, no bairro rural Engenheiro Taveira, em Araçatuba. O acidente aconteceu na quarta-feira (14).

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Juvelim Siqueira. O caso foi comunicado à Polícia Civil por um neto, de 36 anos.

Conforme o relato apresentado às autoridades, Juvelim estava desmontando o telhado de uma residência quando, por circunstâncias que ainda serão esclarecidas, sofreu a queda.