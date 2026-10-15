Um homem de 73 anos morreu após sofrer uma queda do telhado de uma residência na Rua Diamantina, no bairro rural Engenheiro Taveira, em Araçatuba. O acidente aconteceu na quarta-feira (14).
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Juvelim Siqueira. O caso foi comunicado à Polícia Civil por um neto, de 36 anos.
Conforme o relato apresentado às autoridades, Juvelim estava desmontando o telhado de uma residência quando, por circunstâncias que ainda serão esclarecidas, sofreu a queda.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado. Segundo o relato do familiar, diante da demora para a chegada da equipe, os próprios familiares decidiram realizar o socorro e levaram o idoso por meios próprios ao Pronto-Socorro Municipal (PSM).
Juvelim chegou à unidade hospitalar inconsciente. Apesar dos esforços médicos, a morte foi constatada às 17h43.
A suspeita inicial é de que o óbito tenha ocorrido em decorrência de um traumatismo cranioencefálico (TCE) provocado pela queda. A causa da morte, no entanto, ainda será oficialmente determinada.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exame necroscópico.
A Polícia Civil registrou o caso e as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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