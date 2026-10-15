O Centro Paula Souza anunciou a expansão da rede de Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), com dez novas unidades e ampliação da oferta de cursos superiores gratuitos a partir do primeiro semestre de 2027.
Na região noroeste paulista, uma das novidades é a oferta de Engenharia Química em Araçatuba. A expansão também prevê cursos em outras cidades do estado, ampliando as opções para quem pretende ingressar no ensino superior público e gratuito.
Entre os municípios contemplados na região estão Paraguaçu Paulista, com o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 20 vagas, e Teodoro Sampaio, que terá 30 vagas para Gestão Empresarial.
Quais cursos estão previstos na região?
Além de Araçatuba, a relação divulgada pelo Centro Paula Souza inclui Engenharia Agronômica nas unidades de Jales e São José do Rio Preto.
A disponibilidade de vagas, os períodos e os detalhes de cada curso devem ser consultados nos canais oficiais do processo seletivo.
Inscrições para o vestibular
Os interessados em concorrer a uma vaga para o primeiro semestre de 2027 podem se inscrever até 6 de novembro de 2026, pelo site oficial do vestibular das Fatecs.
A prova está prevista para 13 de dezembro. A divulgação da classificação geral e da primeira convocação para matrícula está programada para 18 de janeiro de 2027.
Confira as principais datas
- 6 de novembro de 2026: encerramento das inscrições;
- 9 de dezembro de 2026, a partir das 15h: divulgação dos locais de prova;
- 13 de dezembro de 2026: aplicação do vestibular;
- 18 de janeiro de 2027, a partir das 15h: divulgação da classificação geral e da primeira convocação para matrícula.
As Fatecs oferecem cursos superiores tecnológicos gratuitos. A recomendação é que os candidatos consultem o edital para verificar os requisitos, as vagas disponíveis e as orientações para concluir a inscrição.
Inscrições: https://vestibular.fatec.sp.gov.br/
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