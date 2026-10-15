O Centro Paula Souza anunciou a expansão da rede de Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), com dez novas unidades e ampliação da oferta de cursos superiores gratuitos a partir do primeiro semestre de 2027.

Na região noroeste paulista, uma das novidades é a oferta de Engenharia Química em Araçatuba. A expansão também prevê cursos em outras cidades do estado, ampliando as opções para quem pretende ingressar no ensino superior público e gratuito.

Entre os municípios contemplados na região estão Paraguaçu Paulista, com o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e 20 vagas, e Teodoro Sampaio, que terá 30 vagas para Gestão Empresarial.

Quais cursos estão previstos na região?