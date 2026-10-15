Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (15), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
ENY DE ANDRADE FERREIRA – Araçatuba
Idade: 90 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 14/10/2026, às 19h30
Sepultamento: 15/10/2026, às 11h
Local: Cemitério Jardim da Luz
SEBASTIANA CORREIA DE OLIVEIRA – Araçatuba
Idade: 91 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 15/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 15/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Saudade
GERALDO DOS SANTOS – Valparaíso
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal de Valparaíso
Data: 14/10/2026, às 17h
Sepultamento: 15/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Municipal de Valparaíso
ANGELINA JAVARESE ROCHA – Birigui
Idade: 93 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 15/10/2026, às 4h
Sepultamento: 15/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
FRANCISCA PEQUENO DA SILVA – Santópolis do Aguapeí
Idade: 83 anos
Velório: Velório Municipal de Santópolis do Aguapeí
Data: 15/10/2026, às 8h30
Sepultamento: 15/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal de Santópolis do Aguapeí
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