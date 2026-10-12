Um boliviano foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (11), após a Polícia Militar Rodoviária encontrar mais de 4 quilos de pasta base de cocaína em um ônibus interestadual, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.

A abordagem aconteceu por volta das 23h30, no quilômetro 631 da rodovia, durante a Operação Impacto/Padroeira 2026.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus fazia o trajeto entre Campo Grande (MS) e São Paulo (SP).