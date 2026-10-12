Um boliviano foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (11), após a Polícia Militar Rodoviária encontrar mais de 4 quilos de pasta base de cocaína em um ônibus interestadual, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Andradina.
A abordagem aconteceu por volta das 23h30, no quilômetro 631 da rodovia, durante a Operação Impacto/Padroeira 2026.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus fazia o trajeto entre Campo Grande (MS) e São Paulo (SP).
Droga estava com passageiro do ônibus
Durante a fiscalização, policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv) realizaram uma vistoria no coletivo.
Na ação, os militares encontraram quatro tabletes de pasta base de cocaína com o passageiro que ocupava a poltrona 43.
Ao todo, a droga pesou 4,186 quilos. De acordo com a corporação, a apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 209.300 ao tráfico de drogas.
Passageiro permaneceu preso
Após a apreensão, os policiais encaminharam o passageiro à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina.
A autoridade policial registrou a ocorrência, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
Ainda segundo a Polícia Militar Rodoviária, o boliviano não possuía antecedentes criminais.
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