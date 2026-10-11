A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-vereador de Araçatuba (SP), Evandro Molina, de 48 anos, e do irmão dele, de 40, durante audiência de custódia realizada na manhã deste sábado (10). Os dois haviam sido presos em flagrante na sexta-feira (9), suspeitos de crimes contra a saúde pública e as relações de consumo.

Após a decisão judicial, os irmãos foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia, onde permanecem à disposição da Justiça.

A defesa dos investigados foi procurada pela reportagem, mas informou que não irá se manifestar publicamente sobre o caso. Segundo os advogados, qualquer manifestação ocorrerá apenas nos autos do processo.

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