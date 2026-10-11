A Justiça decretou a prisão preventiva do ex-vereador de Araçatuba (SP), Evandro Molina, de 48 anos, e do irmão dele, de 40, durante audiência de custódia realizada na manhã deste sábado (10). Os dois haviam sido presos em flagrante na sexta-feira (9), suspeitos de crimes contra a saúde pública e as relações de consumo.
Após a decisão judicial, os irmãos foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia, onde permanecem à disposição da Justiça.
A defesa dos investigados foi procurada pela reportagem, mas informou que não irá se manifestar publicamente sobre o caso. Segundo os advogados, qualquer manifestação ocorrerá apenas nos autos do processo.
Polícia encontrou 500 quilos de carnes em fábrica clandestina
As prisões ocorreram durante uma operação da Polícia Civil em um imóvel no bairro Jussara, em Araçatuba. No endereço, segundo a investigação, funcionava uma fábrica clandestina de espetinhos, linguiças e hambúrgueres artesanais.
Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, policiais civis e agentes do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) encontraram aproximadamente 500 quilos de carnes sem registro sanitário e armazenadas em condições inadequadas.
Além disso, os fiscais constataram que o imóvel passava por obras, situação que também impedia a produção de alimentos nas condições verificadas.
Diante das irregularidades, a Polícia Civil conduziu os irmãos à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Após analisar a ocorrência, o delegado plantonista determinou a prisão em flagrante dos dois.
Imóvel já havia sido alvo de fiscalização
Segundo o delegado Marcel Basso, responsável pela investigação, o mesmo imóvel já havia passado por uma fiscalização em julho deste ano. Na ocasião, as equipes apreenderam e descartaram aproximadamente 2,7 toneladas de produtos de origem animal sem registro.
Entre os alimentos encontrados estavam hambúrgueres, linguiças, espetinhos, medalhões de frango, kaftas e cortes de carnes bovina, suína e de frango.
Apesar da primeira operação, novas denúncias indicaram que a atividade clandestina continuava no endereço. Por isso, a Polícia Civil solicitou à Justiça um novo mandado de busca e apreensão.
De acordo com o delegado, os dois irmãos já eram apontados no inquérito anterior e estavam no imóvel durante a operação de sexta-feira.
Ex-vereador perdeu mandato em 2022
Evandro Molina perdeu o mandato de vereador de Araçatuba em 2022, com base na Lei da Ficha Limpa, após uma condenação a um ano de prisão em um processo que apurou furto de energia elétrica.
Posteriormente, em 2024, o ex-parlamentar recebeu o benefício de um indulto. Com isso, a Justiça declarou extinta a pena, que havia sido convertida em prestação de serviços à comunidade.
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