A Polícia Militar capturou, na manhã deste domingo (11), um homem de 38 anos suspeito de matar e carbonizar Marcos Adão do Nascimento Felipe, de 55 anos, em Araçatuba. O corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira (8), em uma área verde do bairro São José. Segundo a PM, o investigado confessou o crime durante a abordagem.
A captura ocorreu na Rua Rafael Manarelli, a mesma onde o corpo havia sido localizado. De acordo com o 1º Tenente Ikaro, policiais militares receberam informações sobre o possível autor do homicídio enquanto patrulhavam o bairro.
As equipes localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Durante a conversa, ele admitiu aos policiais que havia matado a vítima.
Suspeito alega que agiu após discussão em bar
Segundo o tenente, o homem relatou que estava em um bar com a vítima, onde ambos consumiam bebidas alcoólicas. Em determinado momento, os dois teriam se desentendido.
Posteriormente, já nas proximidades do Ecoponto do bairro São José, Marcos teria tentado agredir o suspeito com uma faca, conforme a versão apresentada pelo investigado.
O homem afirmou que pegou um pedaço de madeira que estava próximo e atingiu a cabeça da vítima com vários golpes. Depois, colocou um colchão sobre o corpo e ateou fogo.
Durante o depoimento prestado ao delegado, o suspeito afirmou que agiu sozinho. A Polícia Civil deverá apurar as circunstâncias do homicídio e verificar a versão apresentada pelo investigado.
Corpo foi encontrado carbonizado em área verde
O corpo de Marcos Adão do Nascimento Felipe foi encontrado na manhã de quinta-feira (8), em uma área verde ao lado do Ecoponto do bairro São José, na Rua Rafael Manarelli.
Na ocasião, a perícia identificou um ferimento na cabeça compatível com agressão. Além disso, testemunhas relataram ter ouvido gritos durante a noite.
A aproximadamente 100 metros do local, policiais encontraram marcas de sangue em uma esquina, em frente a uma barbearia. A suspeita inicial era de que as agressões tivessem começado naquele ponto.
Após os trabalhos periciais, o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML). Desde então, a Delegacia de Homicídios investigava o caso.
Suspeito tem antecedentes por furto e roubo
De acordo com o 1º Tenente Ikaro, o homem possui uma passagem criminal por furto e outra por roubo.
Após a captura, os policiais encaminharam o suspeito à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde ele presta depoimento.
Segundo o oficial, caberá à autoridade policial avaliar as medidas cabíveis, incluindo a possibilidade de representação pela prisão temporária ou preventiva.
A Polícia Civil continua investigando o homicídio.
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