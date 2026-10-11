A Polícia Militar capturou, na manhã deste domingo (11), um homem de 38 anos suspeito de matar e carbonizar Marcos Adão do Nascimento Felipe, de 55 anos, em Araçatuba. O corpo da vítima foi encontrado na última quinta-feira (8), em uma área verde do bairro São José. Segundo a PM, o investigado confessou o crime durante a abordagem.

A captura ocorreu na Rua Rafael Manarelli, a mesma onde o corpo havia sido localizado. De acordo com o 1º Tenente Ikaro, policiais militares receberam informações sobre o possível autor do homicídio enquanto patrulhavam o bairro.

As equipes localizaram o suspeito e realizaram a abordagem. Durante a conversa, ele admitiu aos policiais que havia matado a vítima.

Suspeito alega que agiu após discussão em bar