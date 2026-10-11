A Prefeitura de Araçatuba instituiu a Política Municipal de Alfabetização (PMALF), que estabelece diretrizes para garantir a alfabetização de todas as crianças da rede municipal até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. A medida consta em resolução da Secretaria Municipal de Educação, publicada na sexta-feira (9), no Diário Oficial.

A nova política prevê ações para desenvolver habilidades de leitura, escrita e matemática. Além disso, estabelece o acompanhamento dos indicadores educacionais, avaliações contínuas e formação dos profissionais da educação.

O documento segue diretrizes dos planos Nacional e Municipal de Educação, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Programa Alfabetiza Juntos SP, entre outras normas educacionais.

Alunos com dificuldades terão acompanhamento