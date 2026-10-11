A Prefeitura de Araçatuba instituiu a Política Municipal de Alfabetização (PMALF), que estabelece diretrizes para garantir a alfabetização de todas as crianças da rede municipal até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. A medida consta em resolução da Secretaria Municipal de Educação, publicada na sexta-feira (9), no Diário Oficial.
A nova política prevê ações para desenvolver habilidades de leitura, escrita e matemática. Além disso, estabelece o acompanhamento dos indicadores educacionais, avaliações contínuas e formação dos profissionais da educação.
O documento segue diretrizes dos planos Nacional e Municipal de Educação, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Programa Alfabetiza Juntos SP, entre outras normas educacionais.
Alunos com dificuldades terão acompanhamento
A Política Municipal de Alfabetização também prevê ações de recomposição da aprendizagem para estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental que apresentam defasagens escolares.
Além disso, a iniciativa contempla alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Especial.
Para acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, a rede municipal utilizará avaliações diagnósticas, processuais e formativas. Dessa forma, os profissionais poderão identificar dificuldades e planejar intervenções pedagógicas conforme as necessidades de aprendizagem.
A implementação envolverá professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação Especial. Também participarão equipes gestoras, técnicas e multiprofissionais da Secretaria Municipal de Educação.
Secretaria pretende fortalecer alfabetização
Segundo o secretário municipal de Educação, Duarte Heitor, a nova política busca fortalecer o ensino e assegurar o direito à alfabetização na idade adequada.
A proposta também considera as diferentes necessidades, os ritmos de aprendizagem e os contextos sociais dos estudantes.
“A Política Municipal de Alfabetização fortalece e organiza as ações que já são desenvolvidas nas escolas municipais. A missão é acompanhar os estudantes, apoiar os profissionais da educação e garantir que as estratégias pedagógicas estejam alinhadas às necessidades das nossas crianças”, afirmou o secretário.
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